Söke’de Meydan ve Parklar komple kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından vatandaşların park ve yeşil alanlarda oturmamaları için önlem alınıp, oturma grupları ve banklara şerit çekilmişti. Ancak özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar uyarı ve şeritlere aldırmayınca, bu kez tüm park ve meydan kapatıldı.

Söke Belediyesi ekipleri bu kez bank ve oturma gruplarına şeritlerle birlikte uyarı yazısı da yapıştırdı. Yazılı uyarı notunda; “Sevdikleriniz için evde kal sağlıklı kal” ifadesi yer aldı.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde çocuk oyun alanları ve açık hava spor aletlerinde alınan şeritli önlemler, Söke’ye bağlı çevre mahallelerde bulunan park ve yeşil alanlarda da uygulandı.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Belediye meydanı başta olmak üzere tüm meydanları sizlerin sağlığı için kapatıyoruz. Ekiplerimiz tarafından hafta sonu banklara çekilen şeritler koparılınca Belediye Meydanı'nı mecburen kapatmak zorunda kaldık. Amacımız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak. Tüm ekiplerimiz sizlerin sağlığını korumak ve salgını en kısa sürede sona erdirmek için çalışıyor, siz de bizim işimizi kolaylaştırmak için evde kalın” denildi.

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