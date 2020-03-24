Kafeterya işletmecisini vurdu, saklandığı inşaatta yakalandı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kafeterya işletmecisi Süleyman Sertaş (47), para meselesi yüzünden kavga ettiği Hüsamettin A. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Kaçan Hüsamettin A., saklandığı inşaatta suç aleti tabancayla birlikte yakalandı

Ordu Caddesi'nde kafeterya işleten, aynı zamanda kuruyemiş ticareti ile de uğraşan Süleyman Sertaş, dün saat 17.00 sıralarında, iş yerinin bahçesinde, para meselesi yüzünden Hüsamettin A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüsamettin A., tabancasını çekip, Sertaş'ı bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Sertaş, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Hüsamettin A. ise bugün saat 00.30 sıralarında, polis tarafından Yeşil Mahalle'de, saklandığı inşaatta suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Hüsamettin A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-24 13:29:35



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