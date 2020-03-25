Kuşadası Belediyesi’nde mesai saatleri değişti

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Kuşadası Belediyesi’nde yeni mesai saatleri açıklandı.

Kuşadası Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada güncel çalışma saatleri duyurularak, şu görüşlere yer verildi: “ 22 Mart 2020 tarihinde 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı Covid19 konulu 'Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' genelgesi kapsamında, belediyemiz bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü hariç olmak üzere tüm birimlerde çalışma saatlerimiz 10.0012.30 ile 13.3015.30 saatleri arasında olacaktır“

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