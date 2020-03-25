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Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanarak kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile 22 Mart tarihinde uygulamaya geçirilen "Trafik Sakinleştirme Projesi" STK'larca da memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanarak kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile 22 Mart tarihinde uygulamaya geçirilen “Trafik Sakinleştirme Projesi” STK’larca da memnuniyetle karşılanıyor.
23 Mart Pazartesi sabahı tek yöne uyanan Kuşadası’nda, uygulamanın 3.’cü gününde projenin getirdiği olumu trafik akışı da kendini göstermeye başladı.
23 Mart Pazartesi saat 00:00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Kuşadası’nda şehir içinde artık kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinin tek çözümünün tek yön olduğunu belirten Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve ekiplerinin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını kararlılıkla tek tek çözüyor. Ben bütün güzergahı 2 defa dolaştım. Proje bu işin uzmanı kişiler tarafından bilimsel bir çalışma yapıldıktan sonra hayata geçirildi. Amaç Kuşadası’nda yıllardır süregelen trafik problemini çözüme kavuşturmaktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibi bu konuda çok tecrübeli. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel de bu işi çok iyi biliyor. Sadece kent halkının yeniliğe alışması için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ben sistem kusursuz işliyor diyebilirim. Bundan daha iyi işleyecek bir sistemin olacağını düşünmüyorum. Ancak Kuşadası’nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kaçınılmaz kılmıştır. Uygulamanın hayata geçirilmesinde kararlılık gösteren Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve uygulamada büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, uygulamaya başlanan "Trafik Sakinleştirme Projesi" ile kent içi trafik yoğunluğunun azalacağının altını çizerek; “3. gün itibari ile uygulamaya vatandaşlarımızın ve STK’ların büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır. Şoförler Odası Başkanımız Hüsnü Öten ile beraber uygulama hattını inceledik. Kendisinde bu konuda bizim en önemli paydaş ve destekçilerimizden biridir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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