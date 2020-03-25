Kuşadası’nda denetimler sıklaştırıldı

Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e karşı tedbirlerini arttırdı.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan market, şarküteri, manav, paket servis yapan lokantalar ile fırınlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kuşadası Belediyesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve 17 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün, Türkiye’de de görülmesinin ardından ilçe genelinde başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, sağlık işleri müdürlüğü ile zabıta ekipleri ise ilçede açık olan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.



Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Ekmek ve şarküteri ürünleri gibi gıdaların ambalajlanmış olup olmadıklarını da denetleyen ekipler işletme sahiplerine müşterilerle aralarına en az 1 metre mesafe koymaları gerektiğini hatırlattı. Ekipler kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulundu.



Kuşadası Belediyesi’nde görevli Gıda Mühendisi Gizem Yalçın, halk sağlığına verdikleri önemin altını çizerek “ Kurum olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ‘Koronavirüs (Covid 19)' hastalığıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İlçemizde gıda ürünü pazarlayan işletmeleri denetledik. Denetimlerimizde üretim sürecinin koşullara uygunluğu, ürünlerin paketlenme süreçleri ile işletme sahipleri ve personelin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettik. Çoğu işletmenin tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini gözlemledik” dedi.

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