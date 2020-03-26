Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem toplantısı iptal edildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

09 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Aydın İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem toplantısı Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 2. Dönem Toplantısının 09 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14.00’de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının Toplantı Salonunda yapılacağı bildirilmişti. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilecek olan toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesinin kararlaştırıldığı, İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının ifasına ilişkin kararın İl valisinin takdirine bırakıldığı bildirilmiştir. Bu madde kapsamında ilimizde düzenlenecek olan İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 2. Dönem Toplantısı iptal edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.