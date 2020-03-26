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Ticaret normal akışına dönüyor Temassız ticaret ile ihracat risksiz devam ediyor

İHA

– Koro navirüs salgınına karşı sıkı tedbirler alan Türkiye, yolcu giriş çıkışlarına sınırlarını kapattı, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti.

Ticaret normal akışına dönüyor Temassız ticaret ile ihracat risksiz devam ediyor

– Koro navirüs salgınına karşı sıkı tedbirler alan Türkiye, yolcu giriş çıkışlarına sınırlarını kapattı, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti.
Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, salgının küresel ticareti durma noktasına getirmiş olmasına rağmen Türkiye’nin şimdiye kadar korona kriziyle mücadelede örnek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Uçak, “Ticaret Bakanlığı tüm sektörleri topyekün gözeten çözüm odaklı politikalarıyla ihracatın sürmesi için alternatif bir yol haritası belirledi. Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu. Bu tampon bölgelerde şoför ve dorse değişikliği yapılıyor. Şoförler tampon bölgelere özel bir forma giyerek, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu önlemlerle giriş çıkış yapıyorlar. Türkiye'den giden ile yurt dışından gelen şoförlerimiz polis kontrol noktasında buluşuyor daha sonra araçlarını tampon bölgede bırakıyorlar. Karşıdan şoför gelip TIR’lar alıyor. İnsan teması olmadan araçları eş zamanlı değiştirip dönüyorlar. Böylece yurtdışından gelen sürücü, Türkiye'ye giriş yapmadan, Türkiye'deki şoför de yurt dışına çıkmadan işlem gerçekleştiriliyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ticaret normal akışına dönüyor
Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sini gerçekleştirdiği Avrupa ile ticaretin insan teması olmadan sıfır risksiz sürdüğünü anlatan Uçak, 2019 OcakŞubat dönemindeki 122 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının aynı döneme göre bu sene yüzde 16 artarak 142 milyon dolara ulaştığını ve 65 milyon dolarını AB’ye üye 27 ülkeye gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, bu sürecin ihracata ket vurmaması için her desteği verdiklerini kaydederek; “Ticaret Bakanlığı ticari geçişlerin kontrollü gerçekleştirilmesi için gümrüklerde hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Sınır komşumuz Irak’ta salgının tespit edilmesinin ardından Habur sınır kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ihracat şu an iki kapı arasında oluşturulan tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla temassız yapılıyor” diye konuştu.

Irak’ın dış ticarette önemli bir yere sahip olduğunu Türkiye’nin Irak’a geçen sene 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Bedri Girit, şöyle konuştu:
“Kanatlı et ihracatının yüzde 60’ını yumurtada ise yüzde 80’nini sektördeki başlıca ihraç pazarımız Irak’a yapıyoruz. Bu uygulamanın tüm gümrük kapılarında daha hızlı ve etkin uygulanması ihracatçının önünü açacaktır”

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