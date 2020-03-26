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Efe-Masa yaşlı ve hastalara verdiği destekle takdir topluyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Efeler Belediyesi araçları ve personelleriyle tam destek verdi.

Efe-Masa yaşlı ve hastalara verdiği destekle takdir topluyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na, Efeler Belediyesi araçları ve personelleriyle tam destek verdi.
Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve EfeMasa ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları evlerinden alıp emekli maaşlarını çekeceği bankaya götürüp ardından evlerine bıraktı. Vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyaran Efeler Belediyesi ekipleri, emekli maaşları çekmeleri için bankaya götürdükleri vatandaşlara eldiven ve maske verdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın hizmetlerinden memnun olan vatandaşlar Başkan Atay’a teşekkür etti.
Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin emekli maaşını çekmesi için bankaya götürdükleri bir vatandaş “Bizim belediye başkanımıza helal olsun. Oylarımızı boşuna vermemişiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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