Nazilli'de sokak hayvanları unutulmadı

Nazilli Belediyesi Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk ve Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, şehrin iç ve dış noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle dükkanların kapalı olduğu ve vatandaşların evlerinden çıkmadığını hatırlatan Başkan Özcan, ülkenin içinde bulunduğu zor günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Nazilli Belediyesi tarafından daha önce şehrin farklı noktalarına yerleştirilen mama istasyonlarının yanı sıra, kentin dış noktalarına da sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Tüm il ve ilçe belediyelerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Özcan; "Halk sağlığını korurken diğer canlıları da unutmamak gerekiyor. Sokak hayvanlarımızı her yerin kapalı olduğu bugünlerde yalnız bırakmıyoruz. Hayvanseverlerimizle birlikte şehrin dış noktalarına da yönelen can dostlarımıza mamalarını bıraktık. Bu güzel organizasyona katkı koyan ilçe başkanım Cihat Öztürk'e, dernek başkanımız Mehmet Gürkan Tığoğlu'na ve tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.