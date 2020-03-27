Nazilli genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi, dünyayı saran ve her geçen gün giderek artan salgın nedeniyle ilçe genelinde önlemlerini artırarak sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde sürdürülen çalışmalardan ayrı olarak ilçe genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra STK hizmet binaları ve pazaryerleri gibi birçok alanı da kalabalık bir ekiple dezenfekte işlemlerini sürdüren Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Birimi bugüne kadar yaklaşık bir buçuk ton dezenfekte maddesi kullandı. İlçe genelinde her gün çalışmalarını sürdüren ekipler,10 12 gün dayanım süreci olan dezenfektan işlemlerinin ikinci bölümünü de gerçekleştiriyor.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri İlaçlamadan Sorumlu Veteriner Hekim Ahmet Şahin, 07 Ocak 2020 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsle ilgili çalışmaları Nazilli belediyesi olarak yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, “Biz Dünya Sağlık Örgütü Pandemi ilan etmeden önce dezenfektan ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu çalışmalar kapsamında hem el dezenfektanı hem de arazide ULV’leri atmak için yüzey dezenfektanını stoklarımıza almıştık. Kamu kurum ve kuruşlarla birlikte toplu halde bulunulabilen alanlar başta olmak üzere bütün Nazilli'mizin birinci ilaçlamaları yapıldı. Gerek görüldüğünde de ikinci ilaçlamamızı da yapacağız. Semt pazarlarımızın kurulmadan önce ve kurulduktan sonra dezenfektanını yapmaktayız. Kentin önemli yerlerinde de el dezenfektanı standları kurularak vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Biz hastalıkla mücadele için gerekeni yapmaktayız. Halkımızdan da gerekli özeni göstermelerini ve özellikle de evde kalmalarını bekliyoruz” dedi.

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