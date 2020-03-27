Koçarlı'da dezenfekte edilmeyen yer kalmadı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Koçarlı Belediyesi salgınla mücadele kapsamında vatandaşların temas halinde bulunabileceği her alanda yaptığı dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri bu zamana kadar 52 mahallede dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi.

Ülkemizde ilk vakanın duyulmasından bu yana tüm ekipleriyle sahada çalışmalarına başlayan Koçarlı Belediyesi, Başkan Nedim Kaplan’ın talimatıyla 52 mahallede kamu kurumları, muhtarlıklar, camiler, okullar, parklar, sokaklar, caddeler ve çöp konteynerlerına kadar dezenfekte edilmeyen alan bırakmadı.

Çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve ekiplere teşekkürlerini ilettiler.

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