Belediye başkan yardımcısının oğlu, kazada öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan´ın oğlu Yusuf Bircan (24), kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Aydınİzmir Karayolu kırsal Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Germencik yönüne giden Yusuf Bircan, yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden Selim Doğan'ın (35) kullandığı 09 TG 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hayriye Doğan (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olan ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bircan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2020-03-28 10:55:30



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