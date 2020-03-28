Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın Efeler’de nöbetçi noter uygulaması nedeniyle noter önlerindeki sıra kuyruğu uzadı. Bir işlem için saatlerce sırada beklemek zorunda kalan vatandaşlar uygulanan sistem nedeniyle daha fazla sokakta durmak zorunda kaldıklarını belirterek hafta içi noterlerin çalışmasını hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının devam etmesini istediler.

Virüse rağmen bir şekilde hayatın devam ettiğini belirten vatandaşlardan Barış Öztürk, “Gafta sonları yapılan işlemler için nöbetçi noter uygulaması vardı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu defa Ayın Efeler’de hafta içi nöbetçi noter uygulaması başlatılmış. Eskiden 10 dakikada hallolan işlemler oluşan yoğunluk nedeniyle saatlerce bitmiyor. İki saattir sıradayım halen sıra gelmedi. Biz de sağlık için dışarda daha az kalmak istiyoruz ama, işlemler uzadığı için eve gidemiyoruz” dedi.

Özellikle araç alım satım ve plaka işlemleri olan kişilerin noterlerdeki yoğunluk nedeniyle iş ve işlemlerinin tamamlanması için noterde uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Alınan tüm tedbirler sağlık için. Ancak uzun süre sırada bekleyip dışarda kalmak da vatandaşın sağlığı için sıkıntılı bir durum. Bu nedenle yoğunluğun önleneceği şekilde tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.

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