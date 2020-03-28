Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (3)

TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, eski eşi Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Zeki Kızkapan (49), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Zeki Kızkapan, tutuklandı. Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2020-03-28 20:54:38
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