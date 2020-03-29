Kuşadası otogarı bomboş kaldı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Kuşadası’nda bulunan Otogarda sakinlik oluştu.
Bazı otobüs firmalarının kepenk kapandığı görüldü. Corona virüs salgını sebebiyle şehir dışından gelen otobüslerden 10 ile 15 kişi arasında vatandaş indi.
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