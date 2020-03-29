Hastanede sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiliyor

– Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Korona virüs önlemleri kapsamında tedarik sıkıntısının yaşanmaması için koruyucu yüz siperi ve el dezanfektanı üretimi başladı.

Covid19 salgınına karşı mücadelede en büyük görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü ve bu durumda en önemli konulardan birinin sağlık çalışanlarının sağlığını korumak olduğunu belirten Hastane yönetimi, yeni korona virüs karşısında mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.



“Bizler için Evlerinizde Kalın”

Hastanenin terzihanesinde 350 adet yüz koruyucu siperlik üretildiğini belirten açıklamada; “Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının virüsten korunması hayati önem taşıyor. Sağlık çalışanlarını maruz kalabilecekleri virüslerden koruyabilmek için ihtiyaç olan yüz koruyucu siperlik ve el dezenfektanı Hastanemizde üretilmeye başlandı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Hastane Eczacılığı Yönetim Biriminin El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak da Hastanemizde 195 litre dezenfektan hazırlandı ve haftalık olarak 100 litre üretilmeye de devam edilecek. Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymasını bekliyoruz. Sağlık çalışanları olarak bizler buradayız, onlar da bizler için lütfen evlerinde kalsınlar” ifadelerine yer verildi.

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