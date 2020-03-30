Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek Birimi oluşturdu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların yaşadığı korku ve stresi azaltmak için Psikososyal Destek Birimi oluşturuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın kaygı, korku ve stresini en aza indirebilmek için Müdürlüğümüz Psikososyal Destek Birimi tarafından hafta içi her gün 09.0017.00 saatleri arasında kurumsal hatlar/telefon üzerinden psikososyal destek hizmeti verilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.