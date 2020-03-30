Başkan Günel, yardım paketlerini ekiplerle birlikte dağıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Koronavirüs’ten sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, salgın nedeni ile evlerinden çıkamadıkları için gelir mağduriyeti yaşayan bir aileye yardım paketini Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte götürdü.

Kuşadası Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona virüs (Covid19) salgınından, vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi, süreçten ekonomik olarak etkilenen yurttaşların yardımına da koşarak sosyal belediyecilik örneği sergiliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kendilerine iletilen yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak anında müdahale etti. Davutlar Mahallesi’ndeki bir ailenin yardım çağrısına kulak vererek harekete geçen Başkan Ömer Günel, ailenin talep ettiği erzak ve yakacak yardımını bizzat kapılarına kadar götürerek teslim etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “ Gün Birlik Olma Günüdür” çağrısı yaptı. Korona virüs salgınından sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen tüm vatandaşlara imkanlar dahilinde yardım etmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel “ Bütün dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle bizler de zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının insan sağlığına etkileri bir tarafa, sosyal ve ekonomik zararı da çok büyük. Birçok hemşehrimiz bu süreçte iş yerlerinin kapanması nedeniyle ekonomik zorluk yaşamaya başladı. Yardıma muhtaç hale geldiler. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde ekonomik sorunları oluşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz aile de süreçten ekonomik olarak etkilenmiş. Normal şartlarda ailenin babası parttime bir işte çalışarak haneye ek gelir getiriyor iken süreçten kaynaklı işsiz kalınca aile geçinemez hale gelmiş. Ailenin bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hassasiyeti ile tarafıma iletildi. Aynı hassasiyet içinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce hazırlanan yardım paketini ailemize bizzat ben kendi ellerimle ulaştırdım. Bu günleri sadece belediyelerin ve devletin destekleri ile atlatamayız. Güç birliği yapmalıyız. Türk insanı yardım severdir, komşusu açken tok yatmak istemez. Buradan hayırsever hemşehrilerimize sesleniyorum. Bu süreci birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde atlatalım. Gün birlik olma günüdür” dedi.

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