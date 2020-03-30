Başkan Günel’den temizlik işçilerine moral ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 20 gündür gecesini gündüzüne katarak koronavirüs salgınına karşı kentin dört bir tarafını ilaçlayan ve dezenfekte etmek için çalışan temizlik işçilerini ziyaret etti.

İşçilere gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Sizler Kuşadası’nın kahramanları olarak anılacaksınız” dedi.

Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınına karşı önlem almak amacıyla Kuşadası’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. 100 kişiden oluşan özel bir ekip 20 gündür ilçenin bütün mahallelerini dolaşarak eczanelerden işletmelere, kamu kurumlarından toplu taşıma araçlarına kadar her yeri köşe bucak dezenfekte ediyor. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki bürokratlar, gecesini gündüzüne katarak Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için çalışan temizlik işçilerine moral ziyaretinde bulundu.

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