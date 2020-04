Aydın'da sahte para ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyi, 120 bin lira karşılığında 80 bin İngiliz Sterlini vereceği vaadiyle dolandıran M.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı. M.E.'nin adresinde 8 bin sahte İngiliz Sterlini ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunan bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadından 120 bin TL karşılığında 80 bin İngiliz Sterlini almak için geldiği Nazilli'de dolandırıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, sosyal medya üzerinden geniş çaptı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, sosyal medya üzerinden bulduğu kurbanları dolandıran kişinin M.E. adlı kadın olduğu belirledi. M.E.'nin Nazilli ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyon yakaladı. M.E.'nin evinde yapılan aramada, 20 ve 50´lik banknotlar halinde 8 bin sahte İngiliz Sterlini ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sahte banknotlara el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-04-01 22:12:06



