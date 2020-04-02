Karacasu Kaymakamlığı gençleri göreve davet etti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde kurulan ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nda gönüllü olarak görev almak isteyen gençler göreve davet edildi.

Dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de görüldüğü andan itibaren yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Korona virüs salgını vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası il ve ilçelerde vatandaşların isteklerini karşılamak adına Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık himayesinde oluşturulan ekip çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Karacasu Kaymakamlığı projede görev almak isteyen gençler için duyuru yayımladı.

Gönüllü olarak görev almak isteyen gençlere yönelik yapılan duyuruda gençlerin kaymakamlığa başvuru yapmaları istendi. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in ismini taşıyan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Karacasulu gençler; Ülkemizin ve ulusumuzun yaşadığı bu zor dönemde Kaymakamlığımız bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev almak isteyen gençlerimize ihtiyaç vardır. Gönüllü olarak görev yapmak isteyen gençlerimizin Kaymakamlığımıza başvurmaları hususu rica olunur."

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