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Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor

İHA

Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sağlık çalışanlarının ve vatandaşların kullanması amacıyla maske üretimine başlandı.
Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GiyimÜretim Teknoloji Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri ile bazı gönüllü vatandaşlar, sağlık çalışanlarının kullanması için maske üretimine başladı.
Günde yaklaşık 300 maske üretiminin yapıldığı atölyeyi ziyaret eden Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Ardıç, “Ülkemizin geçtiği zor günlerde canla başla gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimize, öğrencilere teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizdeki başta sağlık çalışanlarımız ve diğer tüm kamu çalışanları ile bu mücadeleyi yürütüyoruz" dedi.

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