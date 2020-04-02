Aydın’da Korona virüsü denetimi trafiği Şehrin girişinde yapılan ölçümlerde uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüse karşı önlem için Aydın’a girişler denetim altına alındı. Şehrin girişinde polis ekipleri ile denetim yapan sağlıkçılar vatandaşların ateşlerini ölçerek geçişlere izin veriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları uygulamak için harekete geçen polis ekipleri Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile denetim yapıyor. Yapılan denetimler kapsamında Aydın’a girişlerde uzun araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar uzun kuyruğa rağmen uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda Aydın Efeler ilçe merkezine giriş yapan sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların ateşleri tek tek ölçüldü. Sürücü ve yolcuların ayrıca uyarıldığı denetimler sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer süreç boyunca denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça kendilerinin ve halkın sağlığı için evde kalmalarını istediler.

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