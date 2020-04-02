Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi Latmos’a yuva yaptı Nesli tükenme tehlikesi altında olan karaleylekler Aydın’da ikinci kez görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi Latmos’a yuva yaptı Nesli tükenme tehlikesi altında olan karaleylekler Aydın’da ikinci kez görüldü

İHA

– Türkiye'de nadir görülen ve tehlike altındaki kuş türlerinden birisi olan karaleylekler, Aydın'da ikinci kez görüldü. Aydın'ın ikinci karaleylek çiftçi, İmamköy'ün ardından Latmos'a yuva yaptı.

Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi Latmos’a yuva yaptı Nesli tükenme tehlikesi altında olan karaleylekler Aydın’da ikinci kez görüldü

– Türkiye’de nadir görülen ve tehlike altındaki kuş türlerinden birisi olan karaleylekler, Aydın’da ikinci kez görüldü. Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi, İmamköy’ün ardından Latmos’a yuva yaptı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Üremek için ülkemize Afrika’dan gelen leylekler içinde bilinen en önemli tür Ciconia ciconia denilen beyaz leyleklerdir. Bir de fazla utangaç olduğundan insan yerleşim alanlarına uzak yerlerde yuva yapan Ciconia nigra adı verilen karaleylekler vardır. Karaleylekler, beyaz leyleklere oranla insanlar tarafından çok nadir görülür ve yuvalarının nerelerde olduğu pek bilinmez. Aydın bölgesinde bugüne kadar sadece İmamköy’de toprak falezlerde yıllardır yuva yapan bir çift karaleyleğin varlığı tespit edilmiş ve yavruladığı görülmüştü.
Latmos Dağları’nda araştırmalar yaparken birçok kez karaleyleği uçarken tespit etmiş ancak yuva yerlerini bulamamıştık. Müjdeli bir haber geldi. Latmos’ta yaşayan EKODOSD gönüllüsü Nurdal Bıçak, sarmaşık topladığı sırada kayalıklarda leyleğe benzeyen iri bir kuşun yuvasını gördüğünü bildirdi.
Yaptığımız incelemelerde Latmos (Beşparmak) Dağları’nın film platolarını andıran olağanüstü güzellikteki jeolojik oluşumları olan gnays kayaların içinde bir çift karaleyleğin yuva yaptığı belirlendi. Karaleylek çifti vahşi doğa içinde kendilerine öylesine güzel bir kaya bulmuşlar ki, canlı ve cansız varlığı bir bütünlük içinde anlatan ve bir anıt gibi yükselen doğa harikası bu kaya. Karaleylek yavrularına dıştan gelecek tehlikeye karşı koruyacak, güvenli uygun koşullara ve yüksekliğe sahip, aynı zamanda yuva alanının üzerinde yavrularını güneşten ve yağmurdan koruyacak şekilde doğal bir kalpak kayayla kapatılmış durumda ve insanın bile böyle bir yere yuvasını yapası geliyor” dedi.

Latmos vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor
Latmos’un bakir coğrafyasıyla yaban hayatına ev sahipliği yaptığına işaret eden Sürücü, “Latmos’un vahşi doğasının içinde devam eden zengin yaban hayatının küçük bir göstergesi karaleylekler. Bir zamanlar Panthera pardus tulliana adı verilen Anadolu Parslarının en yaygın yaşadığı yerlerden biri olan Latmos Dağları’nın bakir coğrafyasında, her an nadir ve ilginç bir canlıyla karşılaşmak mümkün.
Latmos Dağları’nda doğaya müdahale edilmemeli, geri dönülmez tahribatlar yapılmamalı, buradaki doğal denge bozulursa bilinmelidir ki bunun acısını önce insanlık çekecektir.
Bir Karaleylek gösterdi ki; Latmos’un kayaları cansız ama bir ekosistem bütünlüğü içinde ekolojik sistemi anlatan ve canlılara hayat veren, onlara barınak imkanı sağlayan, 8000 yıl önceki kültürü bizlere kadar ulaştıran çok önemli doğal anıtlardır. 500 milyon yıldır bizlere ulaşan bu doğal anıtları taş olarak görmeyelim, parçalamayalım, bizden sonra yaşayacaklara bırakalım. Doğanın bu muhteşem şaha serleri onlar da görebilsinler. Karaleyleklerin doğal yaşam alanlarının korunması için Aydın Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bilgi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizdeki sayıları oldukça az”
Leylekler konusunda önemli çalışmaları bulunan EKODOSD bilim danışmanı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise, “Karaleylek, Ciconia nigra ülkemizdeki nadir türlerden biri olup yaygın olarak insan yerleşim alanları ile iç içe yaşayan beyaz leylekten farklı olarak insan yerleşim alanlarından uzakta, sulak alanların yakınlarında bulunan doğası büyük ölçüde korunmuş kayalık ya da yaşlı ormanlık alanlarda yaşarlar. Ülkemizdeki sayıları oldukça azdır. Bu nedenle karaleylekler ülkemizdeki nadir ve tehlike altındaki kuş türlerinden birisidir. Latmos bölgesinde tespit edilen bu yuvalar son derece önemli olup, Latmos bölgesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren sayısız unsurdan biridir. Karaleylekler kuzeni olan beyaz leylekler gibi yaz göçmeni bir kuş olsa da ülkemizin kıyı Ege ve kısmen Akdeniz bölgelerinde kışlayan bir türdür. Latmos sahip olduğu Kara Leylek, Tavşancıl (kartalı), Puhu, Ak Kuyruklu Kartal, Anadolu Sıvacı Kuşu, Yılan Kartalı ve sayısız ötücü kuş türü ile nadir memeli hayvanlardan Porsuk, Oklu Kirpi, Saz Kedisi, Karakulak gibi çok sayıda memeli türü ile sayısız sürüngen türünü barındırmaktadır. Latmos aynı zamanda sahip olduğu yüzlerce bitki türlerinden bazıları dünya üzerinde sadece Latmos’ta görülen endemik bitkileri de barındırmaktadır. Hatta öyle ki ülkemizde tanımlanan her kara yosunu ve likenin en az 3’te 2’si Latmos’da tespit edilmiştir. Latmos bir yaban hayatı, botanik ve jeoloji cenneti olup, ülkemizde az rastlanan tarzda biyoçeşitliğe sahip bir alandır. Latmos bir Amerikan Yerlisi liderinin doğa için söylediği gibi “Doğa yaşamın kaynağıdır. Ham madde kaynağı değildir.” Yaşamın korunması için Latmos’un korunması gerekir. Bu amaca yönelik olarak devlet, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve yerel halk birlikte çalışmalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu İşçiler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla Kocaeli'nden kente özel otobüslerle getirildi
YEREL HABERLER Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine ...
Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu
Aydın’da karantina altındaki iki hasta taburcu edildi
YEREL HABERLER Aydın’da karantina altındaki iki hasta taburcu edildi
Aydın’da Korona virüsü denetimi trafiği Şehrin girişinde yapılan ölçümlerde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Aydın’da Korona virüsü denetimi trafiği Şehrin ...
Vali Köşger’den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı
YEREL HABERLER Vali Köşger’den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı
Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim
YEREL HABERLER Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim
Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor
YEREL HABERLER Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor
Aydın’da çam ormanları çam kese böceği istilasına uğradı
YEREL HABERLER Aydın’da çam ormanları çam kese böceği istilasına ...
Korona virüsüne iyi geldiği belirtilen sumak en çok tercih edilen ürün oldu
YEREL HABERLER Korona virüsüne iyi geldiği belirtilen sumak en çok ...
Rektör Aldemir; “Bulaşma riski yüksek olan virüse karşı evde kalınmalı”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir; “Bulaşma riski yüksek olan virüse ...
Didim AK Parti ihtiyaç sahipleri için 100 koli yardım topladı
YEREL HABERLER Didim AK Parti ihtiyaç sahipleri için 100 koli yardım ...
Karacasu Kaymakamlığı gençleri göreve davet etti
YEREL HABERLER Karacasu Kaymakamlığı gençleri göreve davet etti
Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor Sosyal mesafe bahane, hava şahane
YEREL HABERLER Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor Sosyal ...
ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor
YEREL HABERLER ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor
1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı
YEREL HABERLER 1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı
Aydın'da sahte para ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da sahte para ile dolandırıcılık yapan kişi ...
Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın iptal edildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın ...
Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu ...
(Görüntülü) Ateşi olan ilçeye giremiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ateşi olan ilçeye giremiyor
Ateşi olan, ilçeye giremiyor
YEREL HABERLER Ateşi olan, ilçeye giremiyor
Aranması olan zanlı emniyet güçlerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Aranması olan zanlı emniyet güçlerinden kaçamadı
Koçarlı Millet Bahçesi için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Koçarlı Millet Bahçesi için düğmeye basıldı
El çantasında 1 kilo 478 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER El çantasında 1 kilo 478 gram uyuşturucu ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X