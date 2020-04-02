Didim’de semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirildi

Tüm dünyada devam eden Korona virüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında Didim Belediyesi semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirdi.

Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında vatandaşların sağlığını düşünen Didim Belediyesi hijneyik bir ortam sağlamak amacıyla semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları koyarak vatandaşların bu şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Uygulamanın tüm semt pazarında yapılacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sağlamak istiyoruz. Didim'i ve Didimliyi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.