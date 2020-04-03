3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı Kaza yapacağını rüyasında görmüş

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bayan sürücü 3 gün önce aldığı otomobiliyle takla attı. Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce aldığı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Elvan Y. yönetimindeki 09 K 0699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Defalarca takla atan araç yol çalışmasının bulunduğu bölgede bulunan kayalıklarda son buldu. Kazada Elvan Y. başka bir vatandaşın yardımıyla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü “Kaza yapacağımı dün gece rüyamda görmüştüm” dedi. 3 gün önce aldığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

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