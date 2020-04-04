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Aydın'a giriş ve çıkışlar durduruldu Yasakla birlikte Aydın-İzmir otobanı bomboş kaldı

İHA

Aydın'a giriş ve çıkışlar durduruldu Yasakla birlikte Aydın-İzmir otobanı bomboş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın'a giriş ve çıkış yasağı şehrin tüm noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak kapsamında başlatılan çalışma sonucu Aydınİzmir otobanı karşılıklı olarak boşalırken, polis ekiplerince temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların ve güzergahta ikameti olanların dışındaki kişilerin geçişine izin verilmedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili olarak Aydın ve İzmir polisi Aydınİzmir otobanı sınırında bulunan 75 Yıl Selatin Tüneli girişinde uygulama başlattı. Yapılan uygulama kapsamında Aydın güzergahına geçmek isteyen araçlar tek tek incelendi. Durumu uygun bulunmayan araçlar tünel üst yolundan döndürülerek geri dönüş mecburi istikameti ile geldikleri vilayete gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin gönderilen genelge kapsamında uygulamanın 15 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verildi.
Ateşleri ölçülerek şehre alındı
İzmir'den Aydın istikametine geçiş yapan temel ihtiyaç malzemesi ve tıbbı malzeme taşıyan araçların dışındaki araçlarla Aydın'a girmek için otoban gişelerinden çıkan vatandaşlar ateşi ölçülerek şehre alındı. İkameti Aydın'da olmayıp yasaktan önce yola çıkıp gece saatlerinde Aydın'a ulaşan kişilerin ise kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra kalacakları adres de kaydedildi. Vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirilerek şehre alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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