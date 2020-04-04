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Vücut direncini arttırmak için hayatınızda zeytinyağına yer verin

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle vücut direnci düşük kişileri daha çok tehdit eden Korona virüsüne karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında, hijyen, sosyal mesafe ve vücut direncini arttırmak olduğu belirtildi. Nerdeyse insanlık tarihi ile yaşıt olan zeytinyağının tarihten bu yana en şifalı sıvı gıdaların arasında yer aldığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü kılmak için insanların hayatlarında mutlaka zeytinyağına yer vermesini önerdiler.

Vücut direncini arttırmak için hayatınızda zeytinyağına yer verin

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle vücut direnci düşük kişileri daha çok tehdit eden Korona virüsüne karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında, hijyen, sosyal mesafe ve vücut direncini arttırmak olduğu belirtildi. Nerdeyse insanlık tarihi ile yaşıt olan zeytinyağının tarihten bu yana en şifalı sıvı gıdaların arasında yer aldığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlü kılmak için insanların hayatlarında mutlaka zeytinyağına yer vermesini önerdiler.
Ülke genelinde tedbirlerin erken alındığını devletin aldığı tedbirlerin yanında vatandaşların da kendi çabaları ile sağlıklı beslenme uyarılarına daha fazla özen gösterdiğini belirten Ufresh Üretim Müdürü Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, her virüs tedavisinde olduğu gibi bu süreçte de bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerektiğini söyledi. Virüsle birlikte zeytinyağı tüketiminin arttığını ve bir çok kişinin özel olarak zeytinyağı tüketimine başladığını belirten Demirayak, “Hekimlerin tavsiyesi ile daha önce çok fazla zeytinyağı tüketmeyen insanlarımız da hayatına zeytinyağını da ekledi. Zeytinyağının, vücuda giren hastalık yapıcı mikrop ve virüsleri ortadan kaldırmak için savaşan bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Dünyanın en sağlıklı yağlarından biri olarak kabul edilen eski zamanlarda 'sıvı altın' olarak adlandırılan zeytinyağına herkesin daha kolay ulaşması için Ufresh çeşitli ebatlarda şişleme çalışması yapıyoruz. Her öğünde tüketilmesi tavsiye edilen bu değerli yağ güçlü bir E vitamini ve antioksidan kaynağı olmasından dolayı anne sütünden sonra en sağlıklı sıvıların başında geliyor. Son zamanlarda değeri daha iyi anlaşılan zeytinyağını vatandaşlarımızın bilip tanıdığı kişi ya da firmalardan tedarik etmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

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