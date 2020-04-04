Uçuruma düşüp, öldü

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Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Emre Demirci (27), arkadaşıyla gittiği çıktığı tepeden, yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi'ndeki Aytepe mevkisinde sabaha karşı yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Emre Demirci, adı öğrenilemeyen arkadaşıyla tepelik alana gitti. Ancak dengesini kaybedip, yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkartılan Emre Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirci'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2020-04-04 13:14:12



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