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AK Parti Aydın Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına destek

İHA

AK Parti Aydın Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına destek

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı, sağlık çalışanlarına destek olmak için evde hazırladıkları ikramları İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e teslim etti.
Tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını dolayısıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personeline bir destek de AK Parti Aydın İl Kadın Kolları'nda geldi. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde'nin önderliğinde il yönetim kurulu üyeleri evde poğaça, kurabiye, kek, börek ve pasta yaptı. AK kadınlar hazırladıkları ikramlıkları tek tek özenle paketleyerek sağlık çalışanlarına iletilmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ü makamında ziyaret ederek teslim etti.
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Hiç birinin hakkı ödenmez. Bizler de çoğu zaman hastalarla ilgilenmekten yemek yeme fırsatı dahi bulamayan sağlık çalışanlarımız için çeşitli ikramlıklar hazırlayarak müdürümüze teslim ettik. Afiyet olsun" dedi.

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