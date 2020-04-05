Latmos’un sıvacısı ‘Çömlekçi’ kuşu örnek alınsın EKODOSD Başkanı Sürücü: “Latmos’un sıvacılarını örnek alamım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Latmos’un sıvacısı ‘Çömlekçi’ kuşu örnek alınsın EKODOSD Başkanı Sürücü: “Latmos’un sıvacılarını örnek alamım”

İHA

– EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal yaşamın korunması için yaşadığı ortama uyumlu yuvalar yapan Sıvacı (Çömlekçi' Kuşlarının örnek alınmasını önerdi.

Latmos’un sıvacısı ‘Çömlekçi’ kuşu örnek alınsın EKODOSD Başkanı Sürücü: “Latmos’un sıvacılarını örnek alamım”

– EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal yaşamın korunması için yaşadığı ortama uyumlu yuvalar yapan Sıvacı (Çömlekçi’ Kuşlarının örnek alınmasını önerdi.
Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Latmos (Beşparmak) Dağları’nın vahşi coğrafyası içinde, insanoğluna her şey biraz karmaşık gibi gelse de, kendi içinde devam eden doğal denge binlerce yıldır hüküm sürmektedir. Geçmiş dönemlerde bu topraklarda yaşayan insanlar doğal dengeyi bozmadan, doğayla barışık bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşler. Latmos’un gizemli kayalıkları içinde barınma ve savunmalarını sağlayan yaşam alanlarını doğayı bozmadan yaratmasını bilmişler. Geçmiş uygarlıklardan gelen Latmos kültürünü bu dağlarda yaşayan yörüklerde devam ettirmiş. Yaşam alanlarını basit, kullanışlı ve doğaya uyumlu olarak yapmışlar ve doğa şartlarından meydana gelen şekilli kayaları zekice kullanmışlar. Kimbilir, Latmos’ta binlerce yıldır devam eden insanlık tarihinde, belki de burada yaşayan hayvanlardan ya da kuşlardan örnek almış olabilirler” dedi.


Sıvacı Kuşlarının doğanın korunmasında önemli bir örnek oluşturduğunu kaydeden Sürücü, “Örnek alınası kuşlardan birisi de Latmos’un özgün kayalıklarına yuva yapan ve yöre halkı tarafından Çömlekçi kuşu olarak bilinen Kaya Sıvacısı (Sitta neumayer) kuşlarıdır.
Sıvacı Kuşları, yuvalarını doğayla uyumlu bir şekilde yaparak, titiz ve matematiksel hesaplamalarla üreme ve barınmalarını sağlayacak adeta birer sanat eseri oluştururlar. Latmos’un gnays kayalıkları arasına girdiğinizde sizler onun yuvasını hiç fark edemezsiniz. İlginç şekilli kayaları bulur ve kayaların uygun alanlarına usta bir mimar titizliğiyle yuvasını öyle bir yerleştirir ki, ancak dikkatli bir göz bunu fark edebilir. Altından geçtiğiniz kayanın üstündeki bu mimari şaheseri çoğu zaman göremezsiniz.
Aslında Sıvacı Kuşları Latmos’ta çevresel açıdan çok önemli bir mesaj vermektedir. Doğayı bozmadan, doğanın imkanlarından faydalanarak, sürdürülebilir bir şekilde bu coğrafyayı ilelebet kullanabilirsiniz.
Latmos’un cansız kayaları, birçok canlının yaşam kaynağı. Bu canlılardan birisi de Sıvacı kuşları. Gelin Sıvacı Kuşlarının sesine kulak verelim, onların izinden gidelim. Doğayı bozmayalım, bozdurmayalım, Sıvacı Kuşları gibi koruyarak kullanalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezayir'den getirilen 450 Türk işçi, Aydın'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cezayir'den getirilen 450 Türk işçi, Aydın'da ...
Cezayir’den gelen 160 Türk vatandaşı Söke’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cezayir’den gelen 160 Türk vatandaşı Söke’de ...
Aydınlı sağlıkçılar ‘Evde Kal’ dedi
YEREL HABERLER Aydınlı sağlıkçılar ‘Evde Kal’ dedi
Aydın-Denizli il sınırındaki Buharkent’te geçişlerde denetim
YEREL HABERLER Aydın-Denizli il sınırındaki Buharkent’te geçişlerde ...
Köy okulu evlerde dijital sınıflar oluşturdu
YEREL HABERLER Köy okulu evlerde dijital sınıflar oluşturdu
Başkan Öndeş; “tüm gayretimiz bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir”
YEREL HABERLER Başkan Öndeş; “tüm gayretimiz bir tek canı bile ...
(Görüntülü) 3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara ...
AK Parti Aydın Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER AK Parti Aydın Kadın Kolları'ndan sağlık ...
Aydın İŞKUR’dan çalışanlara maaş desteği
YEREL HABERLER Aydın İŞKUR’dan çalışanlara maaş desteği
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
YEREL HABERLER 3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar
Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa ...
Kuşadası’na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler
YEREL HABERLER Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler
Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli’de dezenfekte istasyonları açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli’de ...
Aydın Valiliği’nden jeotermal açıklaması; “Herhangi bir sınır değer aşılmamıştır”
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden jeotermal açıklaması; “Herhangi ...
Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı Emre Demirci’nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken öldüğü öğrenildi
YEREL HABERLER Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma ...
Uçuruma düşüp, öldü
YEREL HABERLER Uçuruma düşüp, öldü
Virüsten kaçmak isteyenler Didim’e yöneldi
YEREL HABERLER Virüsten kaçmak isteyenler Didim’e yöneldi
Vücut direncini arttırmak için hayatınızda zeytinyağına yer verin
YEREL HABERLER Vücut direncini arttırmak için hayatınızda ...
Aydın Eczacı Odası’ndan açıklama “Eczacıların linç kampanyalarının hedefi haline getirilmesi kabul edilemez”
YEREL HABERLER Aydın Eczacı Odası’ndan açıklama “Eczacıların linç ...
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Koçarlı’ya arazöz jesti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Koçarlı’ya arazöz jesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X