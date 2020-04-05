Latmos’un sıvacısı ‘Çömlekçi’ kuşu örnek alınsın EKODOSD Başkanı Sürücü: “Latmos’un sıvacılarını örnek alamım”

– EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal yaşamın korunması için yaşadığı ortama uyumlu yuvalar yapan Sıvacı (Çömlekçi’ Kuşlarının örnek alınmasını önerdi.

Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Latmos (Beşparmak) Dağları’nın vahşi coğrafyası içinde, insanoğluna her şey biraz karmaşık gibi gelse de, kendi içinde devam eden doğal denge binlerce yıldır hüküm sürmektedir. Geçmiş dönemlerde bu topraklarda yaşayan insanlar doğal dengeyi bozmadan, doğayla barışık bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşler. Latmos’un gizemli kayalıkları içinde barınma ve savunmalarını sağlayan yaşam alanlarını doğayı bozmadan yaratmasını bilmişler. Geçmiş uygarlıklardan gelen Latmos kültürünü bu dağlarda yaşayan yörüklerde devam ettirmiş. Yaşam alanlarını basit, kullanışlı ve doğaya uyumlu olarak yapmışlar ve doğa şartlarından meydana gelen şekilli kayaları zekice kullanmışlar. Kimbilir, Latmos’ta binlerce yıldır devam eden insanlık tarihinde, belki de burada yaşayan hayvanlardan ya da kuşlardan örnek almış olabilirler” dedi.





Sıvacı Kuşlarının doğanın korunmasında önemli bir örnek oluşturduğunu kaydeden Sürücü, “Örnek alınası kuşlardan birisi de Latmos’un özgün kayalıklarına yuva yapan ve yöre halkı tarafından Çömlekçi kuşu olarak bilinen Kaya Sıvacısı (Sitta neumayer) kuşlarıdır.

Sıvacı Kuşları, yuvalarını doğayla uyumlu bir şekilde yaparak, titiz ve matematiksel hesaplamalarla üreme ve barınmalarını sağlayacak adeta birer sanat eseri oluştururlar. Latmos’un gnays kayalıkları arasına girdiğinizde sizler onun yuvasını hiç fark edemezsiniz. İlginç şekilli kayaları bulur ve kayaların uygun alanlarına usta bir mimar titizliğiyle yuvasını öyle bir yerleştirir ki, ancak dikkatli bir göz bunu fark edebilir. Altından geçtiğiniz kayanın üstündeki bu mimari şaheseri çoğu zaman göremezsiniz.

Aslında Sıvacı Kuşları Latmos’ta çevresel açıdan çok önemli bir mesaj vermektedir. Doğayı bozmadan, doğanın imkanlarından faydalanarak, sürdürülebilir bir şekilde bu coğrafyayı ilelebet kullanabilirsiniz.

Latmos’un cansız kayaları, birçok canlının yaşam kaynağı. Bu canlılardan birisi de Sıvacı kuşları. Gelin Sıvacı Kuşlarının sesine kulak verelim, onların izinden gidelim. Doğayı bozmayalım, bozdurmayalım, Sıvacı Kuşları gibi koruyarak kullanalım” şeklinde konuştu.

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