En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Bahattin ALBAYRAK / ÇİNE (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, Güngör Kara (47) evinin önüne park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi. Kara'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile tespit edilecek.<br>Çiftçi Güngör Kara, saat 15.30 sıralarında, çarşıdan alışveriş yapıp, otomobiliyle Akçaova Mahallesi'ndeki evine döndü. Otomobilini evinin önüne park ettikten sonra fenalaşan Kara'yı fark edenler, 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Güngör Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br>Güngör Kara'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Bahattin ALBAYRAK <br>2020-04-06 18:01:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.