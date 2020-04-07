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Alıcık'tan Berat Kandili mesajı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 'Berat Kandili' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alıcık'tan Berat Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 'Berat Kandili' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Alıcık'ın kandil mesajında şu ifadeler yer aldı;
"Berat Kandili'ni idrak edeceğimiz bu gecede; Yüce Rabbimizden dua ve yakarışlarla bağışlanmayı umuyor, himmet, hikmet ve hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz. İnanıyorum ki, manevi yaraların sarılması, manevi buhranların, maneviyatta yaşanılan krizlerin tamir ve tedavisi Berat'ın eşsiz imkanlarıyla mümkündür. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Türkİslam alemini çevreleyen ağır meselelerin hafiflemesi, akan gözyaşlarının dinmesi, feryat, fesat ve hüzünlerin son bulması Allah’tan niyazımdır. Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması elbette en halisane beklentimdir. Nefis terbiyesine ve kendimizi gözden geçirmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Berat Kandili’nin bağışlayıcı ve affedici mana ve mesajlarıyla silkinip toparlanmamız lazımdır. Yüce dinimiz İslam’ı tamamıyla anlayıp yaşamak, Efendimiz Hz. Peygamber’in hayatını rehber alarak tavır ve davranışlarımıza yansıtmak durumundayız.
Bu duygu ve düşüncelere, Türk milletimizin, hemşehrilerimin, dava arkadaşlarımın ve İslam aleminin beratına vasıl olması temennilerimle Berat Kandili’ni tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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