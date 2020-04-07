Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı’nı denetledi

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş ile ilçede kurulan Salı Pazarı’nı gezerek denetlemelerde bulundu.

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında kamu sağlığına olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla mevcut pazar yerinin Atatürk Caddesi üzerine taşınması kararlaştırılmıştı. Ayrıca ilçe merkezinde ve Mahallelere kurulan Pazar yerlerine diğer il ve ilçelerden gelen pazarcıların girişleri yasaklanmıştı.

Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç ve Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, zabıta ekipleri ve Emniyet Amirliği’nin aldığı önlemleri yerinde inceledi. İlçe merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Ardıç, alınan önlemlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu, tedbirlerin gereken hassasiyet ve titizlikle ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya devam edileceğini belirtti.

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