Köy arazilerinden elde edilen gelir köylere kullanılacak

Nazilli Belediyesi, Işıklar Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı parselin 3 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. 2012 yılında 84 aylığına 23 bin 300 liraya kiralanan alanlar, yapılan ihale ile 36 aylık 326 bin 750 liraya kiralandı.

Belediye gelirlerinin artırılması ve alınan tasarruf tedbirleri ile ilçe genelinde hayata geçirilen projelere kaynak sağlanması için büyük hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi, Işıklar Mahallesi 138 ada 36 parsel ve 18 parsel ile 136 ada 42 ve 22 parsellerin 3 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.

Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihalede söz konusu alanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile 3 yıllığına 326 bin 750 liraya kiraya verildi.

İhaleleri şeffaf ve adil bir şekilde basına açık olarak gerçekleştirdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İhalelerimizi kanunlara uygun bir şekilde yapıyoruz. Nazilli halkının malına sahip çıkmak, onların haklarını korumak bu şekilde olur. Hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, herkese açık bir şekilde, belediye encümenimiz huzurunda ihalelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Işıklar Mahallemiz ile ilgili ihaleye çıkmadan önce vatandaşlarımıza gerekli duyuruları yaptık. İhale gelirlerimizin tamamını yine Işıklar köyümüze yatırım yapmak için kullanacağız” dedi.

Nazilli Belediyesi’nin tüzel kişiliğine ait Yeşilyurt Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerinde bulunan Tazen Kafe ve Restoran ise 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 11.52’de 20 aylık muhammen bedeli 70 bin TL olarak belediye encümeni huzurunda yapılacak olan açık teklif artırma usulü ihale ile kiraya verilecek.

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