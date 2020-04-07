Nazilli’de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaf üyelerine Halkbank aracılığı ile 25 bin TL kredi desteği sundu.

Nazilli’de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaf üyelerine Halkbank aracılığı ile 25 bin TL kredi desteği sundu.
Korona virüs nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnafa destek olmak amacıyla Halkbank tarafından 'Esnaf Destek Paketi' açıklanmasının ardından Nazilli’deki esnaf da krediye hücum etti.
İlçede faaliyetini sürdüren TESCOMB’a bağlı 14 oda ve S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyelerine yönelik kredi paketi ile ilgili EGE TV’ye bir açıklama yapan Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç, “Korona virüs salgınıyla mücadele ve salgından etkilenen esnafımıza destek olmak amacıyla 25 bin TL’lik kredi desteğine başladık. Esnafımızın da talebi ile son aylarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle esnafımıza bir nebze olsun destek olmak amacıyla çalışmalara başladık. Şu ana kadar 350 başvuru geldi. Başvurular daha da devam ediyor. Kısa sürede de başvuruların sonuçlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık bin 500 üyemiz var ve üyelerimize destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız” dedi.
Başvurularda büyük yoğunluk yaşanması nedeniyle başvuruda bulunan esnafın kooperatif çalışanlarını kredilerle ilgili baskı yapmamalarını ifade eden Başkan Öztunç, “Korona virüs nedeniyle aldığımız tedbirle kapsamında dikkati davranmak zorundayız. O nedenle yoğunluk yaşanmaktadır. Kooperatifimiz bin 500’ yakın ortağı var ve öncelik ortaklarımızda olması nedeniyle biz üyemiz olmayan esnafımızı da doğrudan Halkbank şubelerine yönlendiriyoruz. Bununla ilgili kooperatif üyesi olma zorunluluğu yoktur. Mümkün olduğunda başvuruları alabilmek için sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar çalışmaktayız. İnşallah bu hafta içinde başvurular sonuçlanarak krediler ödenmeye başlayacaktır.”
20 yaş altı ve 65 yaş üstü üyelerine de seslenen Başkan Öztunç, Bizler kredi ile ilgili 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üyelerimize evlerinde hizmet vermekteyiz. Esnafımızın dar gününde yardımcı olabilmek amacıyla çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Telefonla bize ulaşan şartları tutan tüm üyelerimize destek olacağız. Yeter ki siz evde kalın sizin için biz çalışıyoruz” dedi.
Başkan Öztunç son olarak, “Halkbank, 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak İşletme Kredisi'nin limiti 25 bin TL olacak. 36 ay vadeli kredi 6 aya kadar ödemesiz dönemli kullanılacak. Esnaf ve sanatkarlara Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verilecek. Bununla, esnaf, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek. Çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek. Çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı “Stres, aşırı kaygı sütünüzü kesebilir, çok fazla haber dinlemeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara ...
Aydın’da ölü yarasanın bulunduğu ev dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Aydın’da ölü yarasanın bulunduğu ev dezenfekte edildi
Aydın Gençlik Merkezi sağlıkçılar için ürettiği ilk siperlikleri teslim etti
YEREL HABERLER Aydın Gençlik Merkezi sağlıkçılar için ürettiği ilk ...
İncirliova Belediyesi can dostlar için mama bırakıyor
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi can dostlar için mama bırakıyor
Körler Derneği, üyelerini görüntülü olarak uyardı
YEREL HABERLER Körler Derneği, üyelerini görüntülü olarak uyardı
Köy arazilerinden elde edilen gelir köylere kullanılacak
YEREL HABERLER Köy arazilerinden elde edilen gelir köylere ...
Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı’nı denetledi
YEREL HABERLER Bozdoğan Kaymakamı Ardıç, Salı Pazarı’nı denetledi
ABGC Başkanı Cem Ulucan gözaltına alındı
YEREL HABERLER ABGC Başkanı Cem Ulucan gözaltına alındı
Bozdoğan’da 49 bin dekar arazi modern sulamaya kavuşacak
YEREL HABERLER Bozdoğan’da 49 bin dekar arazi modern sulamaya ...
Pazaryerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor
YEREL HABERLER Pazaryerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor
ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ...
Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı “Değerinizi 25 yıldır bilmiyoruz ve daha da kötüsü sizi ötekileştirdik, özür dileriz”
YEREL HABERLER Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı “Değerinizi 25 ...
Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi
Prof. Dr. Okyay, toplumda salgın yönetimiyle ilgili olarak görev yapacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Okyay, toplumda salgın yönetimiyle ilgili ...
Alıcık'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Alıcık'tan Berat Kandili mesajı
Aydın'da trans birey evinde asılı halde bulundu 
YEREL HABERLER Aydın'da trans birey evinde asılı halde bulundu 
Kuşadası Belediyesi ekiplerinden Davutlar pazarlarında denetim
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ekiplerinden Davutlar ...
Park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Park ettiği otomobilinde yaşamını yitirdi
Aydın’da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da 3986 firma Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda ...
Aydın AK Parti’de 5 ilçeye atama yapıldı
YEREL HABERLER Aydın AK Parti’de 5 ilçeye atama yapıldı
Kuşadası’nda korona virüsle mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda korona virüsle mücadele aralıksız ...
Huzurevi sakinleri online konser ile eğlendi Yaşlılar online konser ile moral depoladı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri online konser ile eğlendi Yaşlılar ...
Mustafa Savaş, Korona virüs düzenlemeleri hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Mustafa Savaş, Korona virüs düzenlemeleri hakkında ...
Gurbetçileri ağlatan anons: Sizler için buradayız Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger: Devlet olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız
YEREL HABERLER Gurbetçileri ağlatan anons: Sizler için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X