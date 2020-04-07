Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeni ile araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınırken, kimi vatandaşlar yağmura aldırış etmeden yollarına devam etti.

Aydın’da etkili olan yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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