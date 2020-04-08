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Husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Eşber OKAYERBahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Hasan E., park halinde bulunan otomobildeki husumetlileri İsmail Zan (31) ile amca oğlu Gökhan Zan'a kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Zan hayatını kaybederken, Gökhan Zan ise yaralandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Zan ile amcasının oğlu Gökhan Zan, park halindeki otomobilin içerisinde oturdukları sırada, husumetlileri olduğu ileri sürülen Hasan E. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan İsmail...

Husumetlilerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

<br>Eşber OKAYERBahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Hasan E., park halinde bulunan otomobildeki husumetlileri İsmail Zan (31) ile amca oğlu Gökhan Zan'a kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Zan hayatını kaybederken, Gökhan Zan ise yaralandı.<br>Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Zan ile amcasının oğlu Gökhan Zan, park halindeki otomobilin içerisinde oturdukları sırada, husumetlileri olduğu ileri sürülen Hasan E. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan İsmail ile Gökhan Zan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Zan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, bacağından vurulan Gökhan Zan ise ilk müdahalesinin ardından Söke Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli Hasan E. ise kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER-Bahattin ALBAYRAK<br>2020-04-07 23:08:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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