Cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

–Aydın’ın Efeler ilçesinde, ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte ediliyor.

Efeler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda Kuyulu ve Şevketiye ‘de kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı vatandaşlar son derece memnun kalırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve ekiplere teşekkür ettiler.

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