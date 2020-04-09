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ADÜ’de uzaktan eğitim istatistikleri yüz güldürüyor Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz: “Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biriyiz”

İHA

– Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM), 30 Mart 2020 tarihinden bu yana "evdekal.adu.edu.tr" adresi üzerinden derslerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

ADÜ’de uzaktan eğitim istatistikleri yüz güldürüyor Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz: “Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biriyiz”

– Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM), 30 Mart 2020 tarihinden bu yana “evdekal.adu.edu.tr” adresi üzerinden derslerine başarılı bir şekilde devam ediyor.
ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, 7 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleşen uzaktan eğitim hakkında yaptığı değerlendirmede, “ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalını çok kısa sürede verimli bir şekilde kullanmaya başlayan öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz ile eğitim süreci devam ediyor. Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biriyiz ve bu bizi oldukça mutlu ediyor” dedi

ADÜ kapsamında önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere her seviyede uzaktan eğitim sisteminin kullanıldığını bu nedenle güncel olarak uzaktan eğitim istatistik sonuçlarının artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, portal kullanımı ve etkileşimli (senkron) ders ve derslerin videolarına erişime ilişkin verileri paylaştı. Öksüz, “Öğretim elemanı sayısı 1244, toplam öğrenci sayısı 37944, önlisans öğrenci sayısı 11 bin 232, lisans öğrenci sayısı 23 bin 721, yüksek lisans öğrenci sayısı 2036, doktora öğrenci sayısı 562 kişidir. Birim sayısı 43, program sayısı 467, ders sayısı 5 bin 590, ders şube sayısı 9856 adettir” sözleri ile de ders istatistiklerini aktardı.
Gerçekleşen senkroni ders oturum sayısının 10 bin 723 adet, tekrar izlenebilir senkron ders süresinin 6 bin 233 saat, tekrar izlemiş senkron dersin videolarının ders süresinin 18 bin saat olduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, toplam doküman sayısının 39 bin 845 adet ve kullanıcı işlem sayısının 5 milyon adet olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Kısa sürede gerçekleşen toplam oturum sayımız 508 bin 723’tür. Oturum yüzdeliklerimizin yüzde 63,33’ü mobilden, yüzde 35,32’si bilgisayardan ve yüzde 1,35’i tablet üzerinden bağlantı kurmaktadır. ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı 24 saat, günün her saatinde açık ve her saatinde ziyaretçisi olan bir portal. Süreç içerisinde istatistiksel verilere göre uzaktan eğitim portalının en yoğun olduğu gün ve saatte anlık 19 bin kişinin portala bağlanması gerçekleşti” sözleri ile de portal kullanım materyalleri hakkında bilgi verdi.

50 Farklı Ülkeden ADÜZEM Portalına Erişim Var
Uzaktan eğitim portalının, yabancı uyruklu ve yurt dışında olan öğrencilerinin de göz önünde bulundulurarak hazırlandığını belirten Öksüz, “Uzaktan eğitim portalına 50 farklı ülkeden bağlantı kurularak orada bulunan öğrencilerimiz eğitimlerini sorunsuz biçimde gerçekleştirebilmekte. Veri sonuçlarına göre Türkiye’den yüzde 96.5, yurt dışından ise yüzde 3.5 bağlantı kurulmaktadır.” dedi.

Portal Destek Ekibi
Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Uzaktan eğitim portalının yeni oluşturulması ile öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin herhangi bir oluşabilecek aksamayı önlemek adına destek ekibi tedarik edilmişti. Bu süre zarfında toplam cevaplanan çağrı sayısı 702’dir. Ortalama olarak çağrıları bekletme süremiz en fazla 0,43 saniyedir, bununla birlikte toplam konuşma dakika süresi 2 bin 122 dakikadır.( 35 saat 21 dk) Aynı zamanda portaldan destek talebi ve cevaplama 768 .” sözleri ile portal destek ekibinin aktif olarak kullanıcılara destek olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Cumali Öksüz, “ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalı ile Üniversitemiz 20192020 eğitim yılı bahar dönemi derslerini aksatmadan, uzaktan eğitim gereksinimlerini nitelikli bir şekilde çözerek değerlendirebilmiştir. Üniversitemiz sağlam alt yapısı, kullanıcı dostu portalı, kullanıcılara sağladığı canlı ve mesaj desteği ile öğrencilerimizin nitelikli eğitim alma fırsatlarını önceleyerek, öğretim elemanlarımızın öğrencilerimizle eğitimsel buluşmalarını sekteye uğratmadan eğitim ve öğretimine devam etmektedir.” sözleri ile açıklamalarına son verdi.

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