Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek sözü Acer; “Beni evlatları gibi görüp arayabilirler”

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Aydın’da uzun yıllardır radyoculuk yapan 27 yaşındaki Kazım Eren Acer, Korona virüsten dolayı dışarıya çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşlara destek olmak istediğini söyleyen Acer, telefon numarasını paylaştı.



Aydın’da radyoculuk yapan ve ulusal bir televizyon kanalında tarım programı sunan Kazım Eren Acer sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşların takdirini topladı. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü Aydınlı vatanlara yardımcı olmak istediğini belirten Acer, yaşlılara hizmet etmenin boynunun borcu olduğu belirtti.



“Bir elin nesi vat iki elin sesi var”

Oluşturulan gruplara çalıştığı için katılamadığını ama Korona virüse karşı verilen mücadelede kendini de sorumlu hissettiğini kaydeden Kazım Eren Acer, “Çok şükür bir şekilde çorbamız kaynıyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde dışarıya çıkamayıp zor durumda kalan büyüklerimiz var. Her zaman büyüklerim yardımlaşmanın önemini anlatıp bu yönde de öğütler verdiler. Ben de bu güne kadar elimden geldiğince yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmaya çalıştım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye boşuna söylememişler. Ben de bir elin bir parmağı olmak için buradayım” dedi.



Telefon numarasını verdi

65 yaş üstü ve yardıma ihtiyacı olan herkesin kendisine telefon ile ulaşmasını isteyen Acer, “0507 994 16 85 nolu telefondan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Bir lokma ekmek ve bir yudum suyumu değerli büyüklerim ile paylaşmaya hazırım. Değerli büyüklerimin beni bir evlatları gibi görüp taleplerini gönül rahatlığı ile iletebilirler. Bugüne kadar bana iletilen talepleri radyodaki dinleyicilerimiz ile el ele vererek karşılamaya çalıştık. Bundan sonra da bu desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.



“Güzel günler çok yakın”

Korona virüsün de elbet bir gün son bulacağına ve tüm insanların rahat bir nefes alacağına inancın tam olduğunu kaydeden Acer sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. “Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum” diyen Acer sözlerini şöyle sonlandırdı;

“Güzel günler çok yakın Türkiyem. Hayat her şeye rağmen birlikte ve beraber olunca güzel. Bir tek gençliğim var, Efeler diyarı Aydın’a ve Aydın halkına feda olsun. “

