Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

– Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Kuşadası’nın arka tarafından uzanan 11 kilometrelik Bahçecik Boğazı, baharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan renkleriyle görenleri büyülüyor.

Bahçecik Boğazı’nın önemli bir doğal yaşam olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kıyı şeridinde doğal bitki örtüsü yoğun yapılaşmalar nedeniyle kaybolan Kuşadası’nda, antik dönemden beri büyük ölçüde özelliğini koruyan cennet bahçesi gibi bir doğa alanı bulunmaktadır.

Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel örneklerinin görüldüğü bu doğa alanı, Bahçecik Boğazı denilen ve Yeniköy’e kadar uzanan 11 kilometrelik harika bir parkur üzerindedir. Antik dönemin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Efes’in su ihtiyacını karşılayan suyollarının geçtiği tarihi değeri de bulunan bir vadidedir.

Bahar aylarında en güzel çiçeklerinin açtığı, yırtıcı kuşlarının süzüldüğü, ötücü kuşlarının sesleriyle coştuğu, sürüngenlerinin gezindiği Bahçecik Boğazı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle tüm güzelliklerini sergilemektedir” dedi.



Bahçecik Boğazı’nın şairlere ilham veren “Aşk Ağacı” olarak da bilinen ve Yehuda’nın duyduğu pişmanlık sonucu kendini astığı Erguvan ağaçlarının en güzel görüldüğü yerlerden birisi olduğuna dikkat çeken Sürücü, “Kekiklerin, adaçaylarının, Kargan çiçeklerinin ve daha birçok tıbbi ve aromatik bitkilerle dolu vadide zengin orkide türlerini de görmek mümkündür. Doğanın bir gelin gibi süslediği Bahçecik Boğazı, Kuşadası’nın arkasındaki bir cennet bahçesidir. Gelecek nesillere korunarak ulaşması için her kurumun ve her bireyin sorumluluk ve duyarlılık göstermesi gereken önemli bir doğa alanıdır” şeklinde konuştu.

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