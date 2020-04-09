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İncirliova'da belediye mezarlıkları temizliyor

İHA

İncirliova'da belediye mezarlıkları temizliyor

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten İncirliova Belediyesi, diğer hizmet alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Kaya'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, ilçedeki mezarlıkların, parkların ve yol kenarlarındaki refüjlerin temizliğini yaparken, yabani ot budama ve arındırma çalışmasını da gerçekleştiriyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla mücadeleler sürüyor. İncirliova Belediyesi de bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da kurum olarak hizmetlerini sürdürüyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda Sınırteke Mahalle Mezarlığı'nda ot biçme, yabani ottan arındırma ve çevre temizliği çalışmasını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ilçemiz tren garı çevresinde ve İzmirAydın Karayolu orta refüjde aynı şekilde temizlik çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz sahada, çalışmalarımız tüm ilçemizde devam edecek. Salgın tehdidinin artarak devam ettiği şu günlerde her zaman olduğu gibi en hassas olduğumuz konu temizlik. Hedefimiz daha iyi koşullarda yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir İncirliova" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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