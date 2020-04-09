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Erkenci yem bezelyesi ‘Arda’ çiftçinin yüzünü güldürüyor

İHA

Erkenci yem bezelyesi ‘Arda’ çiftçinin yüzünü güldürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde ıslah edilip geliştirildikten sonra ekimi yapılan 'Arda' isimli yem bezelyesi 5 ay sonra hasat edildi. Yıllarca tek ürün olarak pamuk eken bölge çiftçisi, alternatif ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Tekirdağ’da bir firma tarafından geliştirip ıslah edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen ‘Arda’ isimli yem bezelyesi, Kasım ayında ekiminin ardından Nisan ayında biçilmeye başlandı. Yem bezelyesi çeşidini eken ve biçime başlayan çiftçi Kemal Kocabaş, Söke Ovası'nda hem pamuk hem de hayvancılık yaptığını, yem bezelyesini hayvancılıkta kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için ektiklerini söyledi. Kocabaş yeni ektikleri ürün çeşidi ile ilgili olarak, “Hem yem bezelyesinin erkenci olup kısa sürede yetişmesi, hem yüzde 14 protein oranı ile kaliteli bir ot olması, hem de köklerinde organik azot toplaması sebebiyle gübre tasarrufu bizim için bir avantaj. Bunun yerine ikinci bir ürün olarak pamuğumuzu nisan sonuna kadar rahat bir şekilde ekebiliyoruz. Ot ve silajdaki yemleme değerleri yoncaya yakın olduğu için bu yüzden tercih ediyoruz” dedi.
5 ay gibi kısa bir sürede biçtikleri yem bezelyesi sayesinde hem münavebe yaptıklarını hem de tarlanın azot ihtiyacı sağlandığı için azotlu gübreyi pamukta daha az kullandıklarını anlatan çiftçi Kocabaş, Söke bölgesinde pamukta görülen kök hastalıklarını bu sayede çok daha az gördüklerini dile getirdi.
Firma sahibi Ziraat Mühendisi İrfan Ekmen, geliştirdikleri yerli ürün hakkında bilgi verdi. Bakanlıkça ürün çeşidinin dekara 60 lira, ot ve veya silaja 20 lira sertifikalı tohum desteği, 21 lira gübre mazot desteği ile birlikte toplamda dekara 101 lira olarak desteklendiğini kaydeden Ekmen, sadece pamuk değil nisan ayında ekilmesi gereken ayçiçeği, patates, mısır, domates, çeltik ve soya gibi birçok tarım ürünü öncesi tarlanın boş kaldığı aylar içerisinde ekilip kış yağmurları ile yetiştiğini söyledi. Ekmen, ürünün köklerinde organik azot biriktirdiği için ekildiği tarlanın organik madde artışını sağladığını sözlerine ekledi.

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