Kuşadası’nda hedef daha yeşil bir doğa dostu kent

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası’nda hedef daha yeşil bir doğa dostu kent

İHA

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası’nda hedef daha yeşil bir doğa dostu kent

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koron avirüs (Covid19) salgın hastalığına rağmen çalışmalarına ara vermeyen ekipler, bir yandan ot biçme, ağaç budama gibi rutin işleri sürdürürken bir yandan da park alanlarının bakım yenileme ve onarım çalışmalarını yürütüyor.
Kuşadası Belediyesi’nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe dikkate alınarak yürütülen çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor. Bu kapsamda ot biçme, peyzaj düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlere devam eden ekipler, bir yandan da iki parkın yenileme bir yeni parkın ise yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kentin farklı noktalarından bitkisel atık toplama işlerine devam eden ekipler, çevre yolu köprülü kavşakları ve refüjlerin de ot biçme ve peyzaj çalışmalarını yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Şevki Hasırcı Meydanı’nda bulunan Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkın yenileme işlerini tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iki parkın restorasyon, bir yeni parkın ise yapım çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Mahallesi Bahçearası Sokak’ta bulunan Gürhan İnan Parkı’nın revizyonuna devam eden ekipler, Soğucak Mahallesi Mehtap Sitesi önünde bulunan parkta sürdürdükleri çalışmalarda son aşamaya geldi. Park bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler Soğucak Mahallesi Mehtap Sitesi önündeki parkın çocuk oyun grubu ve çitlerini yenileyerek otomatik sulama sisteminin eksiklerini giderdi. Parka spor aletleri yerleştiren ekipler, yeşil alanların temizliğini de gerçekleştirdi. Hafriyat ve tesviye işleri tamamlanan Gürhan İnan Parkı’nda ise parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Yenilenmiş Gürhan İnan Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yeşil alan, yürüyüş yolları, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alacak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dağ Mahallesi, Deniz Sokak’taki 482 metrekarelik yeşil alan üzerinde yapımına başlanan parkta çalışmalar devam ediyor. 2 ay içerisinde tamamlanması planlanan parkta çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi bulunacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeşil alanlarda gerçekleştirdiği bakım işlerini de aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içerisinde 9 parkın bakım işlerini yapan ekipler bir parkın ise peyzaj çalışmalarını tamamladı. Bülent Ecevit, Yunus Emre, Sait Gürpınar, Kasım Yaman, Abdi İpekçi, Şehit Songül Yakut, Gönülkent Sitesi yanı, Üç Gözler Sitesi yanı ve Yavansu Mahallesi Muhtarlık Parkları’nda ot biçme, ağaç budama, çiçeklendirme ve genel temizlik çalışması yapan ekipler geçtiğimiz hafta yapımı tamamlanan Salih Killi Parkı’na ise peyzaj çalışması uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim ...
Kuşadası Esnaf Odası’ndan üyelerine başvuru kolaylığı
YEREL HABERLER Kuşadası Esnaf Odası’ndan üyelerine başvuru kolaylığı
Erkenci yem bezelyesi ‘Arda’ çiftçinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Erkenci yem bezelyesi ‘Arda’ çiftçinin yüzünü ...
Kolamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kolamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu ...
Germencik'te dezenfeksiyon tünelinden geçmeden pazara girilmiyor
YEREL HABERLER Germencik'te dezenfeksiyon tünelinden geçmeden pazara ...
Vali Köşger karantina altındaki vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Köşger karantina altındaki vatandaşları ziyaret ...
Koçarlı Belediyesi ve kadınlar el ele maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi ve kadınlar el ele maske üretimine ...
AK Partili Yavuz; “Hiç bir ifade özgürlüğü, milletin ortak değerlerini alaycı bir üslup ile rencide edemez”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; “Hiç bir ifade özgürlüğü, milletin ...
Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalandı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile ...
Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan ...
Başkan Özcan, Salı Pazarı’nın taşınması için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Salı Pazarı’nın taşınması için çağrıda ...
Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vefa Sosyal Destek Grubu Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vefa hattı taleplerini Vali Köşger aldı Aydın Valisi ...
İncirliova'da belediye mezarlıkları temizliyor
YEREL HABERLER İncirliova'da belediye mezarlıkları temizliyor
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı, evinde ölü bulundu
Trans birey, ölmeden önce kanlı fotoğrafının üzerine isim yazarak paylaşmış
YEREL HABERLER Trans birey, ölmeden önce kanlı fotoğrafının üzerine ...
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
YEREL HABERLER Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik ...
Aydın’da trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor
Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı Başkan Kendirlioğlu; “Biz sizin için tarladayız, siz evde kalın”
YEREL HABERLER Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ ...
Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek sözü Acer; “Beni evlatları gibi görüp arayabilirler”
YEREL HABERLER Aydınlı radyocudan 65 yaş üstü vatandaşlara destek ...
ADÜ’de uzaktan eğitim istatistikleri yüz güldürüyor Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz: “Senkron yayın gerçekleştirebilen sayılı üniversitelerden biriyiz”
YEREL HABERLER ADÜ’de uzaktan eğitim istatistikleri yüz ...
Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı ...
Emekli maaşını 'Helal olsun' diyerek bağışladı
YEREL HABERLER Emekli maaşını 'Helal olsun' diyerek bağışladı
Kaymakam Şahin Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin Korona virüse karşı alınan tedbirler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X