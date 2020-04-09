Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Photoshop'un bu kadarına da pes

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.<br>Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeyi takibe alan ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan A.İ., İ.K., H.D. ve H.Y. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı 2 kürek, 2 kazma, 11.5 metre uzunluğunda demir çubuk ve 1 demir keski ele geçirildi. Kazı yapılan yerde ise 2 metre derinlikte ve 2 metre genişliğinde çukur bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN<br>2020-04-09 22:04:12<br>

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