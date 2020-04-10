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Kahveye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

DHA

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı. Oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283'üncü maddesini ihlal...

Kahveye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı. Oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.<br>Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu.<br>Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN<br>2020-04-10 10:35:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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