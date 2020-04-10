Muhtar ve ikizinin koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çallı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıoğlu (54) ve ikizi Hüseyin Sarıoğlu'na (54) grip şikayetiyle gittikleri hastanede, yapılan test sonucu koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Muhtar ve ikizi tedaviye alındı.<br>Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ve çiftçilik yapan ikizi Hüseyin Sarıoğlu, gribal hastalık nedeniyle dün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye gitti. Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Sarıoğlu'nun yapılan kontrolde ateşi yüksek çıkınca koronavirüs testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine ikizi evli, 2 çocuk babası muhtar Hasan Sarıoğlu'na da test yapıldı. Muhtar Sarıoğlu'nun da testi pozitif çıktı. Bunun üzerine iki kardeş hastanede tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN<br>2020-04-10 13:46:35<br>
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