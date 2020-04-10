Söke Ticaret Borsası tarım ürünlerine destek istedi

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, korona virüs salgını sürecinin geniş bir kitleye sahip olan pamuk üreticilerine zarar vermemesi için tetbir alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Nejat Sağel, dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsünün ülkemizin ekonomisini de ciddi anlamda etkilediğini belirtti. Söke Ticaret Borsası olarak üyelerinden gelen ve öngördükleri sorunları ilgili makamlara bildirilmek üzere TOBB’a ilettiklerini ifade eden Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel; "Şimdiye kadar TOBB’un büyük katkılarıyla birçok soruna çözüm getirilmesine aracı olduk. Covid19 virüs salgını yüzünden en çok kaygı duyulan konulardan biri tarımsal üretimde yaşanması muhtemel sıkıntılar. Türkiye'de de uzmanlar salgın patlak verdiğinden beri tarım sektörüne yönelik alınması gereken önlemler ve ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında uyarılarda bulunuyor. Hal böyle iken bu durum Söke’de geniş kitleye sahip olan pamuk üreticilerine de büyük zararlar verecektir. Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması en önemli konulardan birisidir. Çünkü salgın sonrasında tarıma dayalı iş kollarının ayağa kalkması için yerli hammaddemizin olması gerekiyor. Eğer hükümetimiz ekonomik kalkınma hamlesi düşünüyorsa bunun için gerekli olan tarımsal üretimin alt yapısının korunması çok önemli bir konu. Bu açıdan baktığımızda şu anda alınacak finansal ve ekonomik tedbirler büyük önem arz etmektedir. Banka kredilerine hızlı erişim ve finansal desteklerin arttırılması gerekmektedir. Umuyorum ki en kısa sürede tarım üreticilerimizin yüzleri güler. Bu zorlu günleri hep beraber atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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