Refüje çarpan motosikletteki 2 genç öldü

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Raşit Dirik (21) ile arkasındaki Çisil Daşhan (19) yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Dirik yönetimindeki motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Dirik yaralanırken, arkasında oturan Çisil Daşhan ise yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Dirik de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-04-11 09:44:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.